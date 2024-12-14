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الحكومة تُطفئ ديونا بقيمة 3 مليارات دينار خلال أول 10 أشهر

وزارة المالية
وزارة المالية
السبت، 14-12-2024 12:48 م

الوكيل الإخباري-   أطفأت الحكومة ديونا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي بحوالي 3 مليارات دينار، وفقا لبيانات وزارة المالية.

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وأشارت البيانات إلى أن الحكومة استدانت 4.702 مليار دينار عبر طرح سندات وأذونات خزينة خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي لكنها أطفأت ديونا بمقدار 3 مليارات دينار.


وكان قد ارتفع حجم إجمالي الدين العام للأردن حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الجالي إلى حوالي 44.166 مليار دينار بما في ذلك الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق أموال الضمان الاجتماعي.


وأشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفع إلى 10.196 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي.

 
gnews

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