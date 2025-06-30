الحكومة تعلن الاسعار الجديدة للمحروقات

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محروقات
 
الإثنين، 30-06-2025 04:06 م

الوكيل الإخباري-   عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الاثنين، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 تموز المقبل).

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واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيار الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر حزيران الحالي.


وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (15) فلسًا/لتر، وسعر البنزين 95 بمقدار (20) فلسًا/لتر، وسعر الديزل بمقدار (25) فلسًا/لتر.


وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (860) فلساً/لتر بدلاً من (845) فلساً /لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1085) فلساً/لتر بدلاً من (1065) فلساً/لتر، وسعر بيع الديزل ليصبح (675) فلساً/لتر بدلاً من (650) فلساً/لتر، والاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة

 
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