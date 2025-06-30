الحكومة تعلن الاسعار الجديدة للمحروقات

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الاثنين، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 تموز المقبل).

اضافة اعلان



واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيار الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر حزيران الحالي.



وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (15) فلسًا/لتر، وسعر البنزين 95 بمقدار (20) فلسًا/لتر، وسعر الديزل بمقدار (25) فلسًا/لتر.