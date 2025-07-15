الثلاثاء 2025-07-15 05:36 م
 

الحكومة تكشف عن أسعار المشتقات النفطية عالميا

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 04:07 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من تموز الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفقا للنشرة، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الثاني 686 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 684 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.3 بالمئة، كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) للطن الواحد 668 دولارا مقارنة مع 666 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.2 بالمئة.
كما ارتفع معدل سعر الديزل من 640 دولارا للطن إلى 654 دولارا، وبنسبة ارتفاع 2 بالمئة، وارتفع معدل سعر الكاز من 656 دولارا للطن إلى 671 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2 بالمئة. وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 406 دولارات للطن إلى 412 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2 بالمئة.


وبلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز الحالي 553 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي والذي بلغ حوالي 578 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 4 بالمئة، كما بلغ معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر تموز الحالي 72 دولارا للبرميل مقارنة مع 70 دولارا للبرميل، وبنسبة بلغت حوالي 2 بالمئة.

 
 
gnews

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