الحكومة تنجز 339 مشروعًا من أولويات التحديث الاقتصادي حتى نهاية 2025

الوكيل الإخباري- حققت الحكومة ما نسبته 78% من 538 مشروعًا (منجزًا وقيد التنفيذ) في مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولغاية نهاية العام 2025.





وأوضحت الحكومة، أن 339 مشروعًا من أصل 418 مشروعًا جرى إنجازها من المشاريع المخطط تنفيذها لنهاية العام 2025 وبنسبة 81%، فيما بقي 79 مشروعًا قيد التنفيذ بنسبة 19% للعام ذاته.



وتخطط الحكومة لإنجاز 120 مشروعًا بنسبة 22% من إجمالي المشاريع لما بعد العام 2025، ليصبح إجمالي ما جرى إنجازه 78% من البرنامج التنفيذي 2023-2025 كاملًا.



وفي ما يخص تقدم سير العمل على مستوى البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، أنجزت الحكومة 355 مشروعًا لنهاية العام الماضي بنسبة 66%، فيما لا يزال 101 مشروع قيد التنفيذ وبنسبة 18.8% من إجمالي المشاريع.



وأشار النظام الإلكتروني لمتابعة الأداء الحكومي إلى أن 79 مشروعًا لا يزال متأخرًا في العمل به وبنسبة 14.7% من إجمالي تنفيذ المشاريع، فيما بلغ عدد المشاريع التي لم يتم بدء العمل بها 3 على خطة عمل البرنامج وبنسبة 0.5%.



وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 97 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 78 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 74 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و53 أولوية في محرك نوعية الحياة.



كما أنجزت الحكومة 37 أولوية في محرك الموارد المستدامة، و29 أولوية في محرك "الأردن وجهة عالمية"، و27 أولوية في محرك الاستثمار، و25 أولوية في محرك "بيئة مستدامة".



وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 36 أولوية في محرك "الموارد المستدامة"، 30 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة"، 16 أولوية في محرك "الخدمات المستقبلية"، و8 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية"، و4 أولويات لكل من محركي "نوعية الحياة" والريادة والإبداع، و3 أولويات في محرك "بيئة مستدامة".



أما الأولويات المتأخرة، فتوزعت إلى 21 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة"، 16 أولوية في محرك "الخدمات المستقبلية"، 11 أولوية في محرك "نوعية الحياة"، 9 أولويات في محرك "الموارد المستدامة"، و8 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية"، و6 في محرك "الريادة والإبداع"، و5 أولويات في محرك "بيئة مستدامة"، و3 أولويات متأخرة في محرك "الاستثمار".



وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجًا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.



وخصصت الحكومة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، قرابة 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستمر تنفيذ خططها منذ إطلاقها في نهاية عام 2022.

