الحلي والمجوهرات تحذر من الانجرار وراء العروض على الذهب

وشددت النقابة في بيان صحفي الاثنين على شراء الذهب من المحلات المرخصة فقط، خوفًا من أي مخالفات، وخاصة الذهب المسروق أو التلاعب فيه.
وشددت النقابة على أن تكون الفاتورة من المحل مختومة، وأن يكون الذهب مختومًا من مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومهما كانت نوعيته.
ونصحت النقابة بعدم التعامل مع المحلات التي تقدم عروضًا لكثرة الشكاوى عليها والضرر بالمواطن.
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