الحياري: أسياخ الفايبر مسموحة دولياً وستوفر على المواطن الأردني في تكاليف البناء

الوكيل الإخباري- أكد النقيب العام للعاملين في البناء محمود الحياري بأن أسياخ الفايبر دخلت إلى السوق المحلي وتستخدم في عمليات البناء الحديث ، لاسيما بعد أن سٌمح باستخدامه دولياً . اضافة اعلان





وقال الحياري لـ "الوكيل الإخباري" بأن أسياخ الفايبر تدخل في صناعة الباطون الجاهز وتستخدم في بناء الجدران كمقويات لهذه الجدران ومدعمات ، وهذا ما يعرف بالنظام الحديث للبناء الذي يستخدم التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتنفيذ أعمال البناء بشكل دقيق .



وبين بأن هذه الأسياخ بدأت بدخول المملكة بشكل قليل ، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات استخدامها في البناء ، خاصة وأنها توفر على المواطن الكثير من الأموال لكونها تستخدم بدلاً من قضبان الحديد .



ومن الجدير ذكره بأن الفايبر عبارة عن ألياف الزجاج أو السيليكا ، حيث يتم تصنيعها بشكل وأقطار أسياخ الحديد المستخدمة في البناء ، ويتميز هذا المنتج لأنه قوي جداً ومتوفر في كثير من الدول خاصة روسيا والصين وحتى الخليج. وهو رائع كونه غير قابل للصدأ وخفيف الوزن كما أنه رخيص الثمن وتمدده مع الحرارة هو نفس تمدد الخرسانة مما يجعلها أقل تعرضاً للتشقق .



ومن عيوبة الواضحة عدم قدرتنا على تشكيله مثل الحديد في موقع البناء. مما يجعلنا نصمم ما هو مطلوب للبناء ومن ثم تصنيعه بالشكل المطلوب.





