الخرابشة: قطاع الطاقة قادر على تحقيق المستهدفات

الوكيل الإخباري- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، أن قطاع الطاقة قادر على تحقيق المستهدفات التي وضعت للمشاريع الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بالشراكة مع مؤسسات القطاع والمؤسسات الشريكة.

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وأضاف الخرابشة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشراكة في قطاع الطاقة أن الحكومة تلتزم بالأولويات الموضوعة في رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي المنبثق عنها, مشيرا الى ان العمل يتم حاليا على مراجعة هذه الأولويات سعيا لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة قي ظل الاوضاع الحالية للوصول الى نسبة النمو المحددة بـــ5.6% وخلق 10 آلاف فرصة عمل خلال البرنامج الزمني للرؤية.



وبين الخرابشة أهمية التواصل المستمر مع شركاء القطاع لتحسين ورفع مستوى الشراكة وخاصة في ما يتعلق بمراجعة الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام (2025-2029) و إطلاعهم على المستهدفات , وإضافة أي اولويات , مع التأكيد على ضرورة وضع خطط عمل تنفيذية قابلة للتطبيق والمتابعة للأولويات المقترحة .



وتحدث الخرابشة عن الاجراءات المنفذة في البرنامج الوطني لايصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية, وأثر استخدام الغاز في توفير ما يزيد على 50% مقارنة بالوقود الثقيل ومن 20% الى 35% مقارنة بالديزل , مؤكداً أن عدد من مشاريع الطاقة سترى النور خلال العام 2025 منها ايصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية في القويرة والروضة الصناعية في معان ومدينة القسطل ومدينة الهاشمية في الزرقاء.



كما استعرض الخرابشة ما تم انجازة في مشاريع الهيدروجين الأخضر تماشياً مع إستراتيجية الهيدروجين الأخضر, والأثر المترتب على تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن وجدواها على القطاع الصناعي, لافتاً إلى الحاجة لتوسيع العمل على الفرص المتاحة في الصناعات المحلية والتركيز على زيادة تنافسيتها.

وثمن الخرابشة استجابة الشركاء للتواصل, مؤكدا حرص الوزارة على اشراك المعنيين في القطاع بالقرارات المتخذة بخصوص مشاريع الطاقة, مؤكدا استمرارية عقد اجتماع الشراكة بشكل دوري لضمان التحسين والتطوير في مخرجات المشاريع مستقبلاً.



من جهتهم أكد الحضور على أهمية مشاريع الطاقة في تحفيز النمو الاقتصادي, وأبدوا حرصهم على ديمومة النظام الكهربائي الأردني.