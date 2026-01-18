الأحد 2026-01-18 10:51 ص

الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي

الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي
الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي
 
الأحد، 18-01-2026 10:40 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت القيمة الإجمالية للدين العام على الحكومة ليصل إلى نحو 47.446 مليار دينار، وفقًا لإحصائيات شهر تشرين الثاني من العام الماضي، كما زادت نسبة الدين إلى 108.8%، مقارنة بـ108.4% بنهاية تشرين الأول من 2025، وفق آخر البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، فإن صافي رصيد الدين الحكومي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، يصل إلى 78.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعًا من 77.5% خلال الفترة ذاتها من 2024.

ويعرف صافي رصيد الدين الحكومي بأنه إجمالي الودائع الحكومية في الموازنة وودائع الوحدات المستقلة.

وبحسب هيكل توزيع الدين، مع استثناء الرصيد الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن غالبية القروض والديون من مصادر خارجية، بقيمة قرابة 20.191 مليار دينار، في المقابل بلغت قيمة الديون الداخلية حتى نهاية تشرين الثاني الماضي قرابة 16.080 مليار دينار.

أما ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، الذي يشكل جزءًا من إجمالي الدين العام، فإنه يصل إلى 11.176 مليار دينار، مشكلاً نحو 25.6% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية.

وبلغت قيمة خدمة الدين العام في 11 شهرًا من عام 2025 قرابة 4.990 مليار دينار، موزعة على نحو 2.893 مليار دينار على شكل أقساط، فيما ذهب المبلغ المتبقي 2.097 مليار دينار إلى سداد قيمة الفوائد خلال هذه الفترة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

رئيس محكمة أمن الدولة السابق يوضح عقوبة المعتدين على الصحفي فيصل التميمي

خاص بالوكيل رئيس محكمة أمن الدولة السابق يوضح عقوبة المعتدين على الصحفي فيصل التميمي

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي

اقتصاد محلي الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي

غزة

فلسطين ترامب يدعو شخصيات للانضمام إلى مجلس السلام الخاص في غزة - أسماء

ل

عربي ودولي ما حقيقة مطالبة ترامب الدول بمليار دولار مقابل البقاء في مجلس السلام؟

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني

القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد

عربي ودولي القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد



 




الأكثر مشاهدة