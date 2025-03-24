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"الذهب زينة وخزينة".. تعرف على الأسعار في الأردن الاثنين

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 24-03-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاثنين، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 61.30 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 59.30 دينارًا لجهة الشراء.


كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة 70.50 دينارًا و54.50 دينارًا و41.40 دينارًا على التوالي.

 

وتاليًا التسعيرة:

 


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gnews

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