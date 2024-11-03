الذهب في الأردن .. أسعار قياسية واستقرار على ارتفاع

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن على ارتفاع اليوم الأحد ، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 55.6 دينارًا للبيع للمواطنين، و53.6 دينارًا للشراء منهم .



بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي 49.3 دينارًا للبيع للمواطنين، و45.8 دينارًا للشراء منهم، و63.8 دينارًا للبيع للمواطنين، و61.7 دينارًا للشراء منهم.

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وتستمر أسعار الذهب في الأردن في تسجيل مستويات قياسية، متأثرةً بارتفاع أسعار الذهب عالميًا نتيجة التوترات المستمرة في الشرق الأوسط



