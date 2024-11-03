الذهب في الأردن .. أسعار قياسية واستقرار على ارتفاع

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي 49.3 دينارًا للبيع للمواطنين، و45.8 دينارًا للشراء منهم، و63.8 دينارًا للبيع للمواطنين، و61.7 دينارًا للشراء منهم.
-
أخبار متعلقة
-
1.3 مليار دولار صادرات الزرقاء والمفرق الصناعية في 10 أشهر
-
اتفاقية لتوفير فرص عمل بين نقابة المهندسين وغرفة صناعة إربد
-
بحث تطوير الشراكة الصناعية والتجارية بين الأردن ومصر
-
(الانجليزي والرشادي).. أسعار ليرة الذهب في الأردن السبت
-
55.6 دينارا سعر غرام الذهب 21 في الأردن
-
ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع
-
بعد انخفاض اسعار الذهب الكبير .. إلى كم وصل سعر ليرة الذهب بالأردن؟
-
انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأردن