الأحد 2024-11-03 10:51 ص
 

الذهب في الأردن .. أسعار قياسية واستقرار على ارتفاع

عيار 21 يستقر عند 55.6 دينارا
عيار 21 يستقر عند 55.6 دينارا
الأحد، 03-11-2024 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في الأردن على ارتفاع اليوم الأحد  ، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 55.6 دينارًا للبيع للمواطنين، و53.6 دينارًا للشراء منهم  .

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي 49.3 دينارًا للبيع للمواطنين، و45.8 دينارًا للشراء منهم، و63.8 دينارًا للبيع للمواطنين، و61.7 دينارًا للشراء منهم.

اضافة اعلان

 

وتستمر أسعار الذهب في الأردن في تسجيل مستويات قياسية، متأثرةً بارتفاع أسعار الذهب عالميًا نتيجة التوترات المستمرة في الشرق الأوسط

 


Image1_112024392117675489098.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد

ته

أخبار الشركات كابيتال بنك يعزز مسيرته في دعم التعليم ويرعى منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

ناخبون يتحضرون للإدلاء بأصواتهم

عربي ودولي انطلاق الجولة الثانية لانتخابات رئيس مولدوفا

ارشيفية

عربي ودولي سلسلة غارات للاحتلال تستهدف بلدات في جنوب لبنان

تعبيرية

طب وصحة بعد تحذيرات من الزئبق.. ما الكمية الآمنة لتناول التونة المعلبة؟

بؤا

أخبار الشركات بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 118.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024

جانب من المسيرات الكبيرة في أمريكا لنصرة غزة

عربي ودولي نشطاء يطالبون بإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة قبل الانتخابات الرئاسية

أرشيفية

عربي ودولي روسيا تختبر تكنولوجيا الاستفادة من أقمار صناعية قديمة تركها الناتو في الفضاء



 

الأكثر مشاهدة