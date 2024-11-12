الذهب في الأردن.. لكم وصل سعر الليرة الإنجليزية والرشادية ؟

ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 429 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 376 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
وأشار ديب إلى أن سعر الأونصة وصل الآن إلى 2602 دولار.
وأوضح ديب أن ارتفاع سعر الأونصة خلال عام 2024 بمقدار قريب من 750 دولارًا قد دفع كبار المستثمرين إلى عمليات بيع لجني الأرباح، في ظل التغيرات في الإدارة الأمريكية ووعود الإدارة الجديدة باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية تعيد القوة إلى الاقتصاد الأمريكي، مما انعكس على انخفاض أسعار الذهب.
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