الذهب في الأردن.. لكم وصل سعر الليرة الإنجليزية والرشادية ؟

الوكيل الإخباري- انخفض سعر الليرة الذهبية، بأنواعها الإنجليزية والرشادية، مع انخفاض سعر غرام الذهب بمقدار 40 قرشًا اليوم الثلاثاء في الأردن.

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ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 429 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 376 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.



وأشار ديب إلى أن سعر الأونصة وصل الآن إلى 2602 دولار.