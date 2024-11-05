الذهب في الأردن: 55.6 دينارا للبيع و53.6 دينارا للشراء

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن على ارتفاع اليوم الثلاثاء ، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 55.6 دينارًا للبيع للمواطنين، و53.6 دينارًا للشراء منهم .

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