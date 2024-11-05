الثلاثاء 2024-11-05 10:22 ص
 

الذهب في الأردن: 55.6 دينارا للبيع و53.6 دينارا للشراء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 09:56 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن على ارتفاع اليوم الثلاثاء ، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 55.6 دينارًا للبيع للمواطنين، و53.6 دينارًا للشراء منهم  .

اضافة اعلان


بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي 49.3 دينارًا للبيع للمواطنين، و45.8 دينارًا للشراء منهم، و63.8 دينارًا للبيع للمواطنين، و61.7 دينارًا للشراء منهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي قناصة على الأسطح .. إجراءات أمنية مشددة بمراكز التصويت للانتخابات الأمريكية

أرشيفية

عربي ودولي الاستخبارات الأمريكية: إيران مصممة على الثأر لمقتل سليماني

تعبيرية

اقتصاد محلي الذهب في الأردن: 55.6 دينارا للبيع و53.6 دينارا للشراء

جانب من توقيع المذكرة

عربي ودولي السعودية والعراق يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري

أرشيفية

خاص بالوكيل التربية: فترة العطلة الصيفية وبين الفصلين لا تكفي لصيانة كافة المدارس

أرشيفية

خاص بالوكيل التربية: لا تأخير في صرف رواتب الإضافي عن الشهر الحالي

مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين

خاص بالوكيل مديرية صحة الوافدين تفعل نظامها الإلكتروني المتعطل منذ الأربعاء الماضي

تعبيرية

فلسطين الأمم المتحدة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال انتهت دون الوصول لآلاف الأطفال شمال غزة



 

الأكثر مشاهدة