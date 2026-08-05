الذهب لا يتوقف عن الارتفاع.. تعرف على أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 85.8 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
15.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
"الصناعة والتجارة": المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية آمن ويكفي لمدد مريحة
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن
-
2.9 ألف طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
14.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في الأردن
-
البنك الآسيوي يوافق على تمويل الناقل الوطني للمياه بـ250 مليون دولار