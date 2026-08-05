الأربعاء 2026-08-05 06:45 م

الذهب لا يتوقف عن الارتفاع.. تعرف على أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 05-08-2026 05:25 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 50 قرشا للغرام، بالتسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة للحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 85.8 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

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