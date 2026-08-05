الذهب لا يتوقف عن الارتفاع.. تعرف على أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 50 قرشا للغرام، بالتسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة للحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 85.8 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

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