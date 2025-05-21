الأربعاء 2025-05-21 10:32 ص
 

الذهب لا يتوقف عن الصعود ويسجل ارتفاعا لافتا في الأردن

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أرشيفية
 
الأربعاء، 21-05-2025 09:47 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 90 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 67.4 دينارا.

وتاليا التسعيرة اليومية للذهب:

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