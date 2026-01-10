السبت 2026-01-10 01:47 م

الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري-    قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انه بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 639 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 730 دينارا اليوم السبت.

وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته، أمس الجمعة، بالسوق العالمية، عند 4510 دولارات للأونصة الواحدة وهو السعر الأقرب للأرقام التاريخية التي سجلها الذهب خلال شهر أيلول العام الماضي حيث بلغ في حينه 4550 دولارا للأونصة.

 

 وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية السبت، عند 91.50 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 87.80 دينارا لجهة الشراء.

 
 


