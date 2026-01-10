الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته، أمس الجمعة، بالسوق العالمية، عند 4510 دولارات للأونصة الواحدة وهو السعر الأقرب للأرقام التاريخية التي سجلها الذهب خلال شهر أيلول العام الماضي حيث بلغ في حينه 4550 دولارا للأونصة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن إلى مستوى تاريخي جديد
-
6.29 مليون شيك متداول في الأردن بقيمة 40.9 مليار دينار في 2025
-
النقابة اللوجستية: 18% نسبة زيادة عدد الحاويات الواردة في ميناء العقبة العام الماضي
-
إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير للمرة الثانية
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في الأردن إلى 25.5 مليار دولار
-
احتياطيات الذهب بالأردن تصل إلى 10 مليارات دولار لأول مرة