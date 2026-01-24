الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وقال علان ، إن التوقعات تشير إلى ان السوق المحلية ستشهد خلال الأسبوع الحالي طلبا لجهة العرض والطلب للاستفادة من التطورات التي تشهدها أسعار الذهب سواء لعمليات البيع أو الشراء.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته يوم أمس الجمعة، بالسوق العالمية على رقم تاريخي جديد مسجلا 4983 دولارا للأونصة الواحدة.
