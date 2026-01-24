الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 705 دنانير، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 807 دنانير.

وقال علان ، إن التوقعات تشير إلى ان السوق المحلية ستشهد خلال الأسبوع الحالي طلبا لجهة العرض والطلب للاستفادة من التطورات التي تشهدها أسعار الذهب سواء لعمليات البيع أو الشراء.