السبت 2026-03-07 04:49 م

الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
تعبيرية
 
السبت، 07-03-2026 03:19 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انه بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 730 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 835 دينارا.

وقال علان إن العرض والطلب على الذهب بالسوق المحلية ضعيف، مشيرا إلى أن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الجمعة بالسوق العالمية، عند 5172 دولارا للأونصة الواحدة.

اضافة اعلان

 

بلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21"، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، السبت، 105 دنانير لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 100.20 دينار لجهة الشراء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

توضيح حول أسعار الألبسة في الأسواق المحلية

أخبار محلية توضيح حول أسعار الألبسة في الأسواق المحلية

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

علم العراق

عربي ودولي العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة

صفارات الإنذار تدوي بمناطق مختلفة في الأردن

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي بمناطق مختلفة في الأردن

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 5 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوعد إيران بضربات قوية



 




الأكثر مشاهدة