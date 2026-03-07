الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انه بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 730 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 835 دينارا.



وقال علان إن العرض والطلب على الذهب بالسوق المحلية ضعيف، مشيرا إلى أن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الجمعة بالسوق العالمية، عند 5172 دولارا للأونصة الواحدة.

