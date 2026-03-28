السبت 2026-03-28 04:13 م

الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

تعبيرية
 
السبت، 28-03-2026 01:56 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 636 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 728 دينارا.اضافة اعلان


وقال، إن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية متوسط، بفعل تذبذب الأسعار.

وأشار إلى أن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الجمعة، بالسوق العالمية عند 4492 دولارا للأونصة الواحدة.
 
 


أحدث الأخبار

علم قطر في وسط مدينة الدوحة

عربي ودولي قطر تعلن توقيع اتفاقية دفاعية مع أوكرانيا تتضمن تبادل خبرات مواجهة الصواريخ والمسيّرات

مصرع 22 مهاجرا قبالة سواحل اليونان بعدما بقوا ستة أيام في البحر

عربي ودولي مصرع 22 مهاجرا قبالة سواحل اليونان بعدما بقوا ستة أيام في البحر

مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة استمرار الحرب على قطاع غزة

العراق يقرر تمديد إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة

عربي ودولي العراق يقرر تمديد إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة

القوات المسلحة: 22 صاروخاً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية في الأسبوع الرابع من الحرب بالإقليم

أخبار محلية القوات المسلحة: 22 صاروخاً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية في الأسبوع الرابع من الحرب بالإقليم

الحاج محمد مونس عبدالرزاق في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاج محمد مؤنس عبدالرزاق في ذمة الله

محافظة الطفيلة

أخبار محلية مديريات الزراعة في الطفيلة تدعو المزارعين إلى حراثة أراضيهم

للعام السادس عشر على التوالي زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين

أخبار الشركات للعام السادس عشر على التوالي زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين



 




الأكثر مشاهدة