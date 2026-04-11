السبت 2026-04-11 11:40 م

الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

ارشيفية
 
السبت، 11-04-2026 02:01 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انه بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 673 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 770 دينارا.

واضاف علان، إن العرض والطلب على الذهب كان خلال الأسبوع الماضي بالسوق المحلية ضعيفا.


وأشار إلى أن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، يوم أمس الجمعة، عند 4747 دولارا للأونصة الواحدة، وأن أسعار الذهب تترقب تطورات المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

 
 


