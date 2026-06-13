الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وقال إن الطلب على الذهب بالسوق المحلية يتحسن بشكل طفيف والجميع ينتظر بدء موسم المناسبات الاجتماعية والزواج وعودة المغتربين الأردنيين العالمين في الخارج ما سيرفع وتيرة الطلب جراء انخفاض الأسعار مقارنة مع الأشهر الماضية.
وأضاف إن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 4215 دولارا للأونصة الواحدة.
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