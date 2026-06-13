السبت 2026-06-13 09:23 م

الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 13-06-2026 06:29 م
الوكيل الإخباري-   اكد رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 596 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 682 دينارا.اضافة اعلان


وقال إن الطلب على الذهب بالسوق المحلية يتحسن بشكل طفيف والجميع ينتظر بدء موسم المناسبات الاجتماعية والزواج وعودة المغتربين الأردنيين العالمين في الخارج ما سيرفع وتيرة الطلب جراء انخفاض الأسعار مقارنة مع الأشهر الماضية.

وأضاف إن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 4215 دولارا للأونصة الواحدة.
 
 


gnews

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