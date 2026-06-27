الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

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الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 580 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 665 دينارا. اضافة اعلان





وبين علان، أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية بمستوى متوسط لكنه يسير بحالة تحسن تدريجي قد يشتد مع حلول الشهر المقبل، وبدء موسم الأفراح علاوة على انخفاض الأسعار. وأضاف أن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، أمس الجمعة، عند 4090 دولارا للأونصة الواحدة.





