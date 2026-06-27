الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وبين علان، أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية بمستوى متوسط لكنه يسير بحالة تحسن تدريجي قد يشتد مع حلول الشهر المقبل، وبدء موسم الأفراح علاوة على انخفاض الأسعار. وأضاف أن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، أمس الجمعة، عند 4090 دولارا للأونصة الواحدة.
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