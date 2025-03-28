الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

11:34 م

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الوكيل الإخباري- بلغت سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 437 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 500 دينارا اليوم الجمعة وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الجمعة، عند 62.40 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 60.40 دينار لجهة الشراء.



