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الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الجمعة، 28-03-2025 11:34 م
الوكيل الإخباري-    بلغت  سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 437 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 500 دينارا اليوم الجمعة وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


 وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الجمعة، عند 62.40 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 60.40 دينار لجهة الشراء.
 
gnews

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