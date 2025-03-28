الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الجمعة، عند 62.40 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 60.40 دينار لجهة الشراء.
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