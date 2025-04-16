الأربعاء 2025-04-16 10:52 م
 

الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الأربعاء، 16-04-2025 10:21 م

الوكيل الإخباري-    بلغت  سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 476 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 544 دينارا اليوم الأربعاء وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع الذهب من عيار 21 في التسعيرة المسائية عند 67.9 دينارا لجهة البيع من قبل المحلات مقابل 65.9 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغت أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 على التوالي 77.5 دينارًا، و56.4 دينارًا، و45.9 دينارًا على التوالي.

 
gnews

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