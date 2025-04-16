الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

فيما بلغت أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 على التوالي 77.5 دينارًا، و56.4 دينارًا، و45.9 دينارًا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
اسعار الذهب تسجل سعراً قياساً جديداً في الاردن
-
الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا
-
ارتفاع فلكي على أسعار الذهب في الأردن.. من سيشتري الآن؟
-
الحاج توفيق يدعو المستثمرين الأردنيين في الخارج للمشاركة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
-
توضيح حول حركات الدفع عن طريق إي فواتيركم
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ؟
-
بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم