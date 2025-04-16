الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 476 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 544 دينارا اليوم الأربعاء وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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