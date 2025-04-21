الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

09:56 م

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 489 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 559 دينارا اليوم الاثنين وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاثنين، 69.8 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 67.8 دينارا للغرام.