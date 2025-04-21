الإثنين 2025-04-21 10:11 م
 

الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة
الليرة الذهبية
 
الإثنين، 21-04-2025 09:56 م
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 489 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 559 دينارا اليوم الاثنين وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان

 
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاثنين، 69.8 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 67.8 دينارا للغرام.
 
gnews

أحدث الأخبار

الليرة

اقتصاد محلي الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

توضيحية

أخبار محلية شرطة البيئة: نمتلك طائرة درون لتحديد موقع الحريق في جرش عند حدوثه

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعزي بوفاة البابا فرنسيس

لقطة من الفيديو الصادم

خاص بالوكيل نفس المكان.. فيديو يوثق هجوم الكلاب على طفلة وأمها في عين الباشا

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرار بتنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس

سموتريتش

فلسطين سموتريتش: أفكر بالاستقاله إذا لم يتم تكثيف القتال بغزة

مستشفى معاذ بن جبل

أخبار محلية مستشفى معاذ بن جبل يحصل على الاعتمادية

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم قرى في الضفة الغربية



 
 



الأكثر مشاهدة