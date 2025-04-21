الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاثنين، 69.8 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 67.8 دينارا للغرام.
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