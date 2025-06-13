الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، "إن سعر الذهب عيار 21 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ عند 69.50 دينار"، مبينا أن السوق المحلية مغلقة، اليوم الجمعة.
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