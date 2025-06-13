الجمعة 2025-06-13 08:06 م
 

الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
الليرة الذهبية
 
الجمعة، 13-06-2025 07:58 م
الوكيل الإخباري-     بلغ سعر الليرة الرشادي  488 دينارا، والليرة الإنجليزي 557 دينار أردني دينارا اليوم الجمعة وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان،  "إن سعر الذهب عيار 21 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ عند 69.50 دينار"، مبينا أن السوق المحلية مغلقة، اليوم الجمعة.
 
gnews

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