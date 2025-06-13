الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

07:58 م

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي 488 دينارا، والليرة الإنجليزي 557 دينار أردني دينارا اليوم الجمعة وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، "إن سعر الذهب عيار 21 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ عند 69.50 دينار"، مبينا أن السوق المحلية مغلقة، اليوم الجمعة.