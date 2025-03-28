الجمعة 2025-03-28 05:32 م
 

الذهب يحلّق عالياً .. أسعار غير مسبوقة تشعل الأسواق المحلية

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 28-03-2025 05:22 م
الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الجمعة، بمقدار 40 قرشا للغرام الواحد باستثناء عيار 14 ليرتفع 20 قرشا، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 62.4 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 60.4 دينارًا لجهة الشراء.

كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 و18 و14 من محال الصاغة 71.60 دينارًا و55.60 دينارًا 42.10 دينارًا على التوالي.
 
gnews

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