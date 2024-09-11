الذهب يُحلق .. غرام 21 يصل إلى 51.3 ديناراً في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت اسعار الذهب 70 قرشا للغرام في الأردن اليوم الأربعاء ، ليصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 51.3 دينارا للبيع للمواطنين ، و49.4 دينارا للشراء منهم .

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بينما وصل سعر غرام الذهب من عياري 24 و18 على التوالي ، عند 59 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 56.2 دينارا للشراء منهم ، و45.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 42.1 دينارا للشراء منهم .

ويعتبر هذا سعر تاريخي يسجله الذهب في المملكة .