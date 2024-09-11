الذهب يُحلق .. غرام 21 يصل إلى 51.3 ديناراً في الأردن

بينما وصل سعر غرام الذهب من عياري 24 و18 على التوالي ، عند 59 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 56.2 دينارا للشراء منهم ، و45.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 42.1 دينارا للشراء منهم .
-
أخبار متعلقة
-
المملكة ترفع جاهزيتها الكهربائية خلال الانتخابات
-
كم يبلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟
-
توضيح من البنك المركزي بشأن قروض البنوك
-
البنك المركزي: توقع استقرار التضخم في الأردن العام الحالي
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الاردن الاثنين
-
الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض