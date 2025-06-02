الذهب يحلق محلياً بأرقام تاريخية .. تفاصيل

وبحسب التسعيرة اليومية التي صدرت عند الساعة 10:43 صباحاً، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً نحو 78 ديناراً، فيما سجّل عيار 21 قيراطاً، نحو 67.7 ديناراً للغرام.
وتالياً النشرة :
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