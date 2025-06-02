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الذهب يحلق محلياً بأرقام تاريخية .. تفاصيل

ذهب
ذهب
 
الإثنين، 02-06-2025 10:52 ص
الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الإثنين الموافق 2 حزيران 2025، ارتفاعاً ملحوظاً لتسجل أرقاماً تاريخية غير مسبوقة، وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة اليومية التي صدرت عند الساعة 10:43 صباحاً، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً نحو 78 ديناراً، فيما سجّل عيار 21 قيراطاً، نحو 67.7 ديناراً للغرام.

وتالياً النشرة :


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