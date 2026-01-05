الإثنين 2026-01-05 12:38 م

الذهب يحلق من جديد في الأردن الاثنين

الذهب
الذهب
الإثنين، 05-01-2026 11:48 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليًا، اليوم الاثنين، بمقدار دينار و60 قرشًا للغرام من عيار 21.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 89.60 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.00 دينارًا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 102.40 و79.00 و62.20 دينارًا على التوالي.

اضافة اعلان

 


Image1_12026511444635216118.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة الاتصال الحكومي.

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف مراقب عام الشركات الثلاثاء

تعبيرية

أخبار محلية مديرية عمل الكرك: توفير 757 فرصة عمل خلال العام الماضي

اى

منوعات علماء يكشفون كيف تحزن الذئاب البرية بعد فقدان الشريك

طاحونة عودة الأثرية في وادي الريان بمنطقة جديتا

أخبار محلية آثار الكورة: طاحونة عودة في جديتا تعمل بشكل طبيعي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا_أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

الذهب

اقتصاد محلي الذهب يحلق من جديد في الأردن الاثنين

نيكولاس مادورو

عربي ودولي الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة للإفراج عن مادورو

ل

فيديو الوكيل وزارة التربية: توقعات باعلان نتائج امتحان التوجيهي (التكميلي) في النصف الاول من شهر شباط المقبل



 




الأكثر مشاهدة