الذهب يحلق من جديد في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليًا، اليوم الاثنين، بمقدار دينار و60 قرشًا للغرام من عيار 21.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 89.60 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.00 دينارًا لجهة الشراء.



وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 102.40 و79.00 و62.20 دينارًا على التوالي.

