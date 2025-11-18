الثلاثاء 2025-11-18 01:54 م
 

الذهب يحلق من جديد في الأردن الثلاثاء

ذهبي
الذهب
 
الثلاثاء، 18-11-2025 01:23 م

الوكيل الإخباري-   عاودت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، إلى الارتفاع بعد انخفاض ملحوظ، وفقا للنشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحُلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة المسائية، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا بين المواطنين، ليصل سعر البيع إلى 82.10 دينارا، مقابل 78.60 دينارا لجهة الشراء.

كما انخفضت أسعار غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محالّ الصاغة، لتصل إلى 93 و72.70 و55.20 دينارا للغرام على الترتيب.

Image1_11202518132241346132839.jpg 

 
 
