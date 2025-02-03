الإثنين 2025-02-03 05:34 م
 

الذهب يسجل أعلى سعر تاريخي له في الأردن وعيار 21 عند 56.8 دينارا

ا
ارشيفية
الإثنين، 03-02-2025 03:58 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، بالتسعيرة الثانية، 60 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان

 

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 56.8 دينارا لجهة البيع، مقابل 54.8 لجهة الشراء من المواطنين.

 

 وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أعلى سعر تاريخيا في الأردن سجل قبل الرقم الجديد كان العام الماضي حيث كان عند 56.6 دينارا.

 

وأوضحت أن عدة عوامل كانت وراء الصعود القياسي في سعر الذهب أبرزها العوامل الجيوسياسية وفرص رسوم جمركية أعلى على الصين وكندا والمكسيك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وتاليا التسعيرة:

 


Image1_220253155431669569812.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

الطفيلة

أخبار محلية "ثقافة الطفيلة" تحتفي بالمواهب والإبداعات الشابة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يلتقي نائبة رئيس وزراء سلوفينيا

مادبا

أخبار محلية 10 ملايين دينار قيمة المشاريع التنموية والخدمية في مادبا العام الماضي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يتقدم 17 مرتبة في تقرير المرأة والأعمال

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

أخبار محلية الملك يستقبل وزير خارجية أوزبكستان

وزارة المياه

أخبار محلية أبو السعود يؤكد أولوية الحصاد المائي للحد من تأثير التغيرات المناخية

جانب من الورشية

أخبار محلية ورشة توعوية بالنظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات الضريبية

ا

اقتصاد محلي الذهب يسجل أعلى سعر تاريخي له في الأردن وعيار 21 عند 56.8 دينارا



 



الأكثر مشاهدة