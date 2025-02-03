الذهب يسجل أعلى سعر تاريخي له في الأردن وعيار 21 عند 56.8 دينارا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، بالتسعيرة الثانية، 60 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 56.8 دينارا لجهة البيع، مقابل 54.8 لجهة الشراء من المواطنين.

وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أعلى سعر تاريخيا في الأردن سجل قبل الرقم الجديد كان العام الماضي حيث كان عند 56.6 دينارا.

وأوضحت أن عدة عوامل كانت وراء الصعود القياسي في سعر الذهب أبرزها العوامل الجيوسياسية وفرص رسوم جمركية أعلى على الصين وكندا والمكسيك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتاليا التسعيرة: