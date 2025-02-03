الذهب يسجل أعلى سعر تاريخي له في الأردن وعيار 21 عند 56.8 دينارا

وأوضحت أن عدة عوامل كانت وراء الصعود القياسي في سعر الذهب أبرزها العوامل الجيوسياسية وفرص رسوم جمركية أعلى على الصين وكندا والمكسيك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
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