الثلاثاء 2026-01-20 07:19 م

الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً في الاردن

مصاغ ذهبي
الذهب
 
الثلاثاء، 20-01-2026 06:41 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي للمرة الثانية اليوم الثلاثاء، مسجلة رقما قياسيا جديدا، وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، 96.10 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 92 دينارا لجهة الشراء

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 109.9 و 85.4 و66.9 دينارا على الترتيب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية، مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً في الاردن

جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية

أخبار محلية "إعمار إربد": معرض المنتجات الريفية فرصة لدعم القطاع الزراعي بإقليم الشمال

الصفدي وعوابدة يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية

أخبار محلية الصفدي وعوابدة يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية

الملك: إربد أرض الخير

أخبار محلية الملك: إربد أرض الخير

جلالة الملك عبد الله الثاني يفتتح مستشفى الأميرة بسمة في إربد.

أخبار محلية وزير الصحة: 100 مليون دينار تكلفة مستشفى الأميرة بسمة في إربد

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة تطوير البنية التحتية والطرق في إربد

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار



 




الأكثر مشاهدة