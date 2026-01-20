الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً في الاردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، 96.10 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 92 دينارا لجهة الشراء
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 109.9 و 85.4 و66.9 دينارا على الترتيب.
