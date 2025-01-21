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الذهب يعاود الارتفاع في الأردن.. 50 قرشا للغرام دفعة واحدة

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مصاغ ذهبي
الثلاثاء، 21-01-2025 09:23 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 50 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين نحو 55.3 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 49.3 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 63.3 دينارا.

 

وتاليا التسعيرة:

 


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