الذهب يعاود الارتفاع في الأردن.. 50 قرشا للغرام دفعة واحدة

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 50 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين نحو 55.3 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 49.3 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 63.3 دينارا.

وتاليا التسعيرة:



