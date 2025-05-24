الذهب يقترب من أعلى مستوياته في الأردن منذ أسابيع

وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، إلى 68 دينارًا، مقابل 66 دينارًا لسعر الشراء، في حين بلغ سعر بيع عيار 24 نحو 78 دينارًا، وعيار 18 وصل إلى 60 دينارًا للغرام.
وتالياً التسعيرة :
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