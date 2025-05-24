السبت 2025-05-24 10:45 ص
 

الذهب يقترب من أعلى مستوياته في الأردن منذ أسابيع

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 24-05-2025 08:38 ص
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم السبت 24 أيار 2025، ارتفاعًا جديدًا، وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، إلى 68 دينارًا، مقابل 66 دينارًا لسعر الشراء، في حين بلغ سعر بيع عيار 24 نحو 78 دينارًا، وعيار 18 وصل إلى 60 دينارًا للغرام.

وتالياً التسعيرة :


Image1_520252483351152033555.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال عاجل الذهب يحلّق عالميًا ويسجّل أفضل أداء في 6 أسابيع

رىلر

تكنولوجيا فيروس أصاب مئات آلاف أجهزة الكمبيوتر.. هذا ما كشفته مايكروسوفت

لاىلاىلا

فن ومشاهير الفنان باسم ياخور يعود إلى سوريا (صور)

كييف تتعرض لهجوم روسي كبير فجر السبت

عربي ودولي تصعيد غير مسبوق في أوكرانيا .. العاصمة تحت وابل من المسيّرات والصواريخ

ؤ ؤ

فيديو منوع أم تكتشف طريقة بسيطة لإسعاد رضيعها دون مراقبة!

رليليل

فيديو منوع خلطة تنظيف الكبد !

ارشيفية

أخبار محلية تحت الراية الهاشمية .. إنجازات تتجدد في عيد الاستقلال

ر

فيديو منوع غزالة تعود بأصدقائها بعد تلقّي طعام من شخص!



 
 



الأكثر مشاهدة