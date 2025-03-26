الذهب يلمع محليا.. وعيون المقبلين على الزواج تترقبه

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة 70.50 دينارًا و54.50 دينارًا و41.40 دينارًا على التوالي.
وتاليًا التسعيرة:
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