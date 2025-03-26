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الذهب يلمع محليا.. وعيون المقبلين على الزواج تترقبه

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أرشيفية
 
الأربعاء، 26-03-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 61.30 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 59.30 دينارًا لجهة الشراء، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة 70.50 دينارًا و54.50 دينارًا و41.40 دينارًا على التوالي.

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ويترقب المقبلون على الزواج أسعار الذهب لحدوث أي تصحيح قد يسهم في انخفاض الأسعار دون الوصول إلى المستويات القياسية التي وصلت إليها مؤخرا.


وتاليًا التسعيرة:

 


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