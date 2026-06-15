الإثنين 2026-06-15 07:41 م

الذهب يواصل الصعود.. ويرتفع في الأردن بالتسعيرة الثالثة

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 15-06-2026 05:22 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، 50 قرشا للغرام، في التسعيرة الثالثة، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 89.3 دينارا.

وتاليا التفاصيل:

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