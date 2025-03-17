الإثنين 2025-03-17 12:26 م
 




            

        








    

        

        

            الذهب يواصل بريقه في الأردن.. كم بلغت الأسعار الاثنين؟
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        11:39 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
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وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، 60.5 دينارا لغايات البيع في محلات الصاغة، مقابل 58.5 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محال الصاغة، 69.3 دينارا و53.7 دينارا و40.8 دينارا على التوالي.
 

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                                ل
                            
                    
                    

                        
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