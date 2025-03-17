الذهب يواصل بريقه في الأردن.. كم بلغت الأسعار الاثنين؟

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، 60.5 دينارا لغايات البيع في محلات الصاغة، مقابل 58.5 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محال الصاغة، 69.3 دينارا و53.7 دينارا و40.8 دينارا على التوالي.
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