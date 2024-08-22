الخميس 2024-08-22 08:43 م
 

 

السعودي : ارتفاع اسعار الذهب بالاردن إلى مستويات تاريخية

ذهب
ذهب
الخميس، 22-08-2024 06:36 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس جمعية الصرافين، عبد السلام السعودي، إن إقبال المواطنين على بيع مخزوناتهم من الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات تاريخية، أسهم في رفع الطلب على الدينار في هذا الوقت من العام .

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وذلك إلى جانب تراجع الطلب على الدولار نتيجة انخفاض حركة استيراد البضائع، واعتماد التجار على البضائع المخزنة لديهم مسبقا ، وفق السعودي .

 

بدوره قال ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن ، فراس سلطان، إن الطلب على الدينار في الوقت الحالي "قوي جدا" متأثرا بالسياحة الوافدة وارتفاع حوالات العاملين في الخارج.

وأضاف سلطان، أن قطاع الصيرفة خفض سعر بيع الدولار إلى 70.8 قرشا ليتمكن من توفير الدينار، وتلبية الطلب الكبير عليه في هذا الموسم.

 

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