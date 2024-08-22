السعودي : ارتفاع اسعار الذهب بالاردن إلى مستويات تاريخية

الوكيل الإخباري- قال رئيس جمعية الصرافين، عبد السلام السعودي، إن إقبال المواطنين على بيع مخزوناتهم من الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات تاريخية، أسهم في رفع الطلب على الدينار في هذا الوقت من العام .

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وذلك إلى جانب تراجع الطلب على الدولار نتيجة انخفاض حركة استيراد البضائع، واعتماد التجار على البضائع المخزنة لديهم مسبقا ، وفق السعودي .