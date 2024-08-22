السعودي : ارتفاع اسعار الذهب بالاردن إلى مستويات تاريخية

وأضاف سلطان، أن قطاع الصيرفة خفض سعر بيع الدولار إلى 70.8 قرشا ليتمكن من توفير الدينار، وتلبية الطلب الكبير عليه في هذا الموسم.
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