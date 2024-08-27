الثلاثاء 2024-08-27 04:26 م
 

 

السقاف: قطاع الصناعات الدوائية قادر على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية

السقاف
وزيرة الاستثمار خلود السقاف
الثلاثاء، 27-08-2024 02:26 م

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف إن إطلاق مشروع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الخاص بالصناعات الدوائية في الأردن من شأنه العمل على الارتقاء بالصناعات الدوائية الأردنية وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتلك الصناعة، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والعالمي.

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وأضافت خلال حفل إطلاق مشروع دعم قطاع الصناعات الدوائية في المملكة، إنه تم اختيار القطاع ليكون أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي 2030 نظراً لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة ومزايا تنافسية عالية، وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية.


وأشارت السقاف إلى أن وزارة الاستثمار عملت خلال العامين الماضيين على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الهادفة الى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وممكنة ومحفزة للاستثمارات المحلية والقائمة، من خلال تطوير التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وتسهيل إجراءات إقامة وممارسة الأعمال في الأردن.


حيث تم إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى الترويج للأردن كأحد الوجهات الاستثمارية المفضلة في المنطقة، كاستراتيجية ترويج الاستثمار (2023-2026) والتي تضمنت القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة الى تحديد الدول المستهدفة لجذب الاستثمارات منها.


واطلاق منصَّة Invest.Jo والتي تضم معلومات عن 17 ملف قطاعي وخارطة استثمارية تضمنت 39 فرصة استثمارية لمشاريع متنوعة منها مشاريع في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية وغيرها من القطاعات الأخرى.


وأشارت إلى أن مشروع IFC Jordan Pharma يأتي في الوقت المناسب ويتماشى مع جهودنا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمختلف القطاعات خاصة قطاع الصناعات الدوائية.


وأكدت على حرص وزارة الاستثمار على توفير كافة التسهيلات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية واللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 
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