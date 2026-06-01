السيارات تتصدر صادرات الزرقاء التجارية بقيمة تقارب 32 مليون دينار أيار الماضي

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال شهر أيار الماضي نحو 31.8 مليون دينار، وفق بيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة الزرقاء ومكتبها في المنطقة الحرة، في مؤشر يعكس استمرار النشاط التجاري والتصديري للمدينة رغم التراجع المسجل مقارنة بالأشهر السابقة.

اضافة اعلان



وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قيمة الصادرات التجارية للمدينة خلال شهر أيار الماضي وصلت إلى 31.776 مليون دينار، موزعة على 235 شهادة منشأ صدرت عن الغرفة ومكتبها في المنطقة الحرة بالزرقاء.



وأوضح أن قطاع السيارات ولوازمها استحوذ على الحصة الأكبر من صادرات الزرقاء التجارية خلال الفترة ذاتها، إلى جانب مجموعة واسعة من السلع شملت مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.