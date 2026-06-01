السيارات تتصدر صادرات الزرقاء التجارية بقيمة تقارب 32 مليون دينار أيار الماضي

وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قيمة الصادرات التجارية للمدينة خلال شهر أيار الماضي وصلت إلى 31.776 مليون دينار، موزعة على 235 شهادة منشأ صدرت عن الغرفة ومكتبها في المنطقة الحرة بالزرقاء.
وأوضح أن قطاع السيارات ولوازمها استحوذ على الحصة الأكبر من صادرات الزرقاء التجارية خلال الفترة ذاتها، إلى جانب مجموعة واسعة من السلع شملت مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
وأكد شريم، أن هذه المؤشرات تعكس حركة التبادل التجاري التي تشهدها مدينة الزرقاء، باعتبارها أحد المراكز التجارية واللوجستية المهمة في المملكة ودورها الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي وتدفق السلع إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
