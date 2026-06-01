الإثنين 2026-06-01 11:05 ص

السيارات تتصدر صادرات الزرقاء التجارية بقيمة تقارب 32 مليون دينار أيار الماضي

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 01-06-2026 10:47 ص

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال شهر أيار الماضي نحو 31.8 مليون دينار، وفق بيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة الزرقاء ومكتبها في المنطقة الحرة، في مؤشر يعكس استمرار النشاط التجاري والتصديري للمدينة رغم التراجع المسجل مقارنة بالأشهر السابقة.

اضافة اعلان


وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قيمة الصادرات التجارية للمدينة خلال شهر أيار الماضي وصلت إلى 31.776 مليون دينار، موزعة على 235 شهادة منشأ صدرت عن الغرفة ومكتبها في المنطقة الحرة بالزرقاء.


وأوضح أن قطاع السيارات ولوازمها استحوذ على الحصة الأكبر من صادرات الزرقاء التجارية خلال الفترة ذاتها، إلى جانب مجموعة واسعة من السلع شملت مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.


وأكد شريم، أن هذه المؤشرات تعكس حركة التبادل التجاري التي تشهدها مدينة الزرقاء، باعتبارها أحد المراكز التجارية واللوجستية المهمة في المملكة ودورها الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي وتدفق السلع إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال كيف تنسقين الملابس الملونة بأسلوب أنيق في صيف 2026؟

تشير دراسات علمية حديثة إلى أن القهوة قد تحمل مجموعة من الفوائد الصحية المحتملة عند تناولها باعتدال، بدءاً من دعم صحة القلب وصولاً إلى تعزيز وظائف الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي. وبحسب موقع Verywell

طب وصحة فوائد صحية محتملة للقهوة.. تعرفوا عليها!

الكونغو تواجه إيبولا .. مؤشرات تعافٍ وتحذيرات من انتشار عالمي

عربي ودولي الكونغو تواجه إيبولا .. مؤشرات تعافٍ وتحذيرات من انتشار عالمي

09

فيديو منوع عصير المغنيسيوم الطبيعي لرفع الطاقة وتحسين النوم وصحة القلب

انستغرام

تكنولوجيا لفيديو عالي الدقة على "انستغرام".. إليك الخطوات

6 شهداء جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

عربي ودولي 6 شهداء جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ب

اقتصاد محلي السيارات تتصدر صادرات الزرقاء التجارية بقيمة تقارب 32 مليون دينار أيار الماضي

طبياً، يُطلق العلماء على هذه الحالة اسم "صداع المحفز البارد". وتحدث نتيجة التبريد السريع لسقف الفم أو مؤخرة الحلق، مما يتسبب بانقباض الأوعية الدموية فجأة، قبل أن تُجبر على التمدد مجدداً لاستعادة تدفق

طب وصحة لماذا يسبب تناول الآيس كريم صداعاً حاداً في الوجه؟



 
 




الأكثر مشاهدة

 