الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 48 مليوناً في آب الماضي

الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية "إعادة التصدير" لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر آب الماضي 48 مليونا و395 ألفا، و709 دنانير، حيث تم إصدار "628" شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

اضافة اعلان