الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 48 مليوناً في آب الماضي

وأكد شريم في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آب، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
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