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الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 48 مليوناً في آب الماضي

غرفة تجارة الزرقاء
غرفة تجارة الزرقاء
الأحد، 01-09-2024 12:23 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية "إعادة التصدير" لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر آب الماضي 48 مليونا و395 ألفا، و709 دنانير، حيث تم إصدار "628" شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

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وأكد شريم في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آب، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

 
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