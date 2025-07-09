الصادرات الصناعية الأردنية تنمو 8% للثلث الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- نمت صادرات المملكة الصناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 8%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغت صادرات المملكة الصناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.5 مليار دينار، مقابل 2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.



ووفق المعطيات الإحصائية، شكلت الصادرات الصناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي 93.4% من الصادرات الوطنية والتي سجلت 2.7 مليار دينار.



وبينت المعطيات الإحصائية، أن نسبة تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات خلال ذات الفترة بلغت 39.2%، بينما كانت تغطية الصادرات الكلية للمملكة 42% لنفس الفترة.



وأشارت المعطيات الإحصائية التي أعدتها دائرة الدراسات والاستراتيجيات بالغرفة إلى أن الصادرات الصناعية حققت خلال الفترة ذاتها أعلى مستوى تصله لنفس الفترة خلال السنوات الأخيرة.



وبحسب المعطيات الإحصائية سجلت صادرات الصناعة أكبر نمو خلال شباط الماضي من العام الحالي بنسبة بلغت 18%، وصولا إلى 648 مليون دينار، مقابل 549 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي.



كما أظهرت ارتفاع صادرات 8 قطاعات صناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي من أصل 10 فرعية، حيث جاءت الصناعات الكيماوية بمقدمتها بقيمة 575 مليون دينار، فالجلدية والمحيكات بقيمة 527 مليون دينار، ثم الهندسية والكهربائية 505 ملايين دينار.



وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التعدينية 329 مليون دينار، والتموينية والغذائية 307 ملايين دينار، والبلاستيكية والمطاطية 56 مليون دينار، والتعبئة والتغليف والورق 46 مليون دينار، والإنشائية 46 مليون دينار.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، انخفضت صادرات قطاعي الصناعات العلاجية واللوازم الطبية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 8% متراجعة إلى 168 مليون دينار، والخشبية والأثاث 9% مسجلة 12 مليون دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وكانت الألبسة وتوابعها والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية والفوسفات والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة ومنتجات كيماوية، أبرز المنتجات الصناعية الأردنية المصدرة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.



وفيما يخص التوزيع الجغرافي لصادرات الصناعة خلال الفترة ذاتها، جاءت الدول العربية بالمقدمة وبقيمة 1.142 مليار دينار، تلتها دول أميركا الشمالية 728 مليون دينار، ثم دول جنوب آسيا 300 مليون دينار.



وحسب المعطيات، بلغت صادرات المملكة الصناعية خلال الفترة ذاتها من العام الحالي لدول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 140 مليون دينار، ودول شرق آسيا 110 ملايين دينار فالدول الإفريقية غير العربية 56 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية 10 ملايين دينار.



وحلت الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الدول الأكثر استقبالا لصادرات المملكة الصناعية خلال الفترة ذاتها بقيمة 701 مليون دينار، تلتها السعودية 337 مليون دينار، ثم العراق 273 مليون دينار.



وأشارت المعطيات إلى أن صادرات المملكة الصناعية بلغت خلال ذات الفترة لدولة الإمارات العربية ما قيمته 90 مليون دينار، والصين 76 مليون دينار، وفلسطين 53 مليون دينار، ومصر 52 مليون دينار.