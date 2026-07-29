الصادرات الصناعية تسجل نموًا وتستحوذ على 95% من الصادرات الوطنية

وتضمن التقرير تحليلًا لأبرز مؤشرات أداء الصادرات الصناعية، وتطورها مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام السابقة، إضافة إلى أهم الأسواق والقطاعات والمنتجات التي أسهمت في نمو الصادرات خلال الفترة.
وبحسب التقرير، شكلت الصادرات الصناعية نحو 95% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما غطت الصادرات الصناعية نحو 45% من إجمالي المستوردات.
كما سجلت صادرات الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 7%، بينما تصدرت الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل القطاعات الصناعية المصدرة، تلتها الصناعات الجلدية والمحيكات، ثم الصناعات الهندسية والكهربائية.
ووفق التقرير، برزت كل من سويسرا والصين وكينيا وتايلاند ضمن الأسواق التي سجلت أعلى نمو في الصادرات الصناعية من حيث النسبة خلال تلك الفترة.
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