الخميس 2025-12-25 01:47 م

الصادرات الوطنية إلى دول التجارة العربية تنمو 8.7% خلال 10 أشهر

الصادرات الوطنية إلى دول التجارة العربية تنمو 8.7% خلال 10 أشهر
ارشيفية
الخميس، 25-12-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري-   واصلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مسارها التصاعدي خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، محافظةً على مكانة الدول العربية في صدارة الشركاء التجاريين للمملكة.

اضافة اعلان


ووفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول المنطقة بنسبة 8.7 بالمئة لتصل إلى 3.242 مليار دينار، مقارنة بـ 2.983 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، مستحوذةً على نحو 41.5 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة.


في المقابل، سجلت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نموًا بنسبة 8 بالمئة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، لتبلغ 4.585 مليار دينار مقابل 4.245 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


وبناءً على هذه المؤشرات، بلغ عجز الميزان التجاري مع دول المنطقة نحو 1.343مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى الماضية من العام الحالي، مقارنة بـ 1.262مليار دينار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.


وعلى صعيد الوجهات، تصدّرت السعودية قائمة الدول العربية المستقبلة للصادرات الوطنية بقيمة بلغت 1.048 مليار دينار، وبنمو نسبته 9.7 بالمئة، فيما سجلت الصادرات إلى سوريا قفزة لافتة بنسبة 341.3 بالمئة لتصل إلى 203 ملايين دينار، كما ارتفعت الصادرات إلى العراق بنسبة 3.6 بالمئة لتبلغ 782 مليون دينار.


وتتركز الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عدد من السلع، أبرزها الأسمدة، والأدوية، والمنتجات الزراعية من فواكه وخضروات طازجة ومجمدة، والأملاح، ومستحضرات العناية بالبشرة، والمحـضّرات الغذائية، إضافة إلى الأثاث والأقمشة والملابس والدهانات.


في حين، تشمل مستوردات المملكة من دول المنطقة النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية، وألواح وصفائح اللدائن، وأكسيد التيتانيوم، والبولي إيثيلين والبوليسترين، إلى جانب الحديد ومصنوعاته وغيرها من السلع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

في جريمة هزّت منطقة حي الصفا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، أقدم شاب على قتل شقيقته البالغة من العمر 25 عامًا، إثر مشاجرة عائلية تطوّرت بينهما. وبحسب شهود عيان، فإن الجريمة وقعت قبل عدة أيام، وب

عربي ودولي مصر.. جريمة تهز شمال سيناء

وللتأكد من صحة النتائج لدى البشر، حلل العلماء عينات كبد من مرضى الكبد الدهني (MASLD) في مراحل مختلفة، بعضهم أصيب لاحقا بسرطان الخلايا الكبدية. وأظهرت التحليلات علامات إعادة البرمجة الخلوية نفسها التي

طب وصحة النظام الغذائي الغني بالدهون قد يهيئ الكبد للإصابة بالسرطان

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يتفقد الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين

مؤشرات الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع

أسواق ومال مؤشرات الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع

علم إيران

عربي ودولي إيران.. السيطرة على سفينة تنقل 4 ملايين طن من النفط المُهرّب

وشملت التعديلات إدراج فيتالي كوروليف، القائم بأعمال حاكم مقاطعة تفير، ويفغيني سولنتسيف، حاكم مقاطعة أورينبورغ في المجلس. وجاء في نص الوثيقة: "إدراج الشخصيتين التاليتين في تشكيل المجلس: فيتالي غيناديي

عربي ودولي بوتين يجري تعديلات على تشكيل مجلس الدولة الروسي

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

عربي ودولي كيم يشرف على اختبار صاروخ جديد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي

عربي ودولي بوتين يشيد في رسالة بمناسبة العام الجديد بـ"صداقة لا تُقهر" مع كوريا الشمالية



 




الأكثر مشاهدة