الصادرات الوطنية إلى دول التجارة العربية تنمو 8.7% خلال 10 أشهر

الوكيل الإخباري- واصلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مسارها التصاعدي خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، محافظةً على مكانة الدول العربية في صدارة الشركاء التجاريين للمملكة.

ووفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول المنطقة بنسبة 8.7 بالمئة لتصل إلى 3.242 مليار دينار، مقارنة بـ 2.983 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، مستحوذةً على نحو 41.5 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة.



في المقابل، سجلت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نموًا بنسبة 8 بالمئة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، لتبلغ 4.585 مليار دينار مقابل 4.245 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وبناءً على هذه المؤشرات، بلغ عجز الميزان التجاري مع دول المنطقة نحو 1.343مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى الماضية من العام الحالي، مقارنة بـ 1.262مليار دينار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.



وعلى صعيد الوجهات، تصدّرت السعودية قائمة الدول العربية المستقبلة للصادرات الوطنية بقيمة بلغت 1.048 مليار دينار، وبنمو نسبته 9.7 بالمئة، فيما سجلت الصادرات إلى سوريا قفزة لافتة بنسبة 341.3 بالمئة لتصل إلى 203 ملايين دينار، كما ارتفعت الصادرات إلى العراق بنسبة 3.6 بالمئة لتبلغ 782 مليون دينار.



وتتركز الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عدد من السلع، أبرزها الأسمدة، والأدوية، والمنتجات الزراعية من فواكه وخضروات طازجة ومجمدة، والأملاح، ومستحضرات العناية بالبشرة، والمحـضّرات الغذائية، إضافة إلى الأثاث والأقمشة والملابس والدهانات.