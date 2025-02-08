الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تغطي 79% من حجم السوق المحلية

ويغطي القطاع ما نسبته 79 بالمئة من حجم السوق المحلية، حيث حققت العديد من منتجاته حد الاكتفاء الكامل خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، لا سيما المنظفات والمعقمات والمطهرات، في وقت تطوف منتجاته 112 سوقا حول العالم.
وقال إن القطاع يلعب دورا مهما واستراتيجيا في الاقتصاد الوطني ويمتلك قدرات إنتاجية متنوعة وكبيرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بالجودة والكميات المطلوبة ومضاعفة مستويات صادراته بشكل ملحوظ.
وأضاف أن القطاع كان على الدوام أحد القطاعات الأقدر على مواجهة مختلف الأزمات التي تعصف أردننا الغالي، وفقاً للإمكانات والمقومات التي تمتلكها التي تجعلها قادرة وبشكل كبير على تلبية احتياجات المملكة من السلع الاستراتيجية من المواد الكيماوية الأساسية.
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