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الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تغطي 79% من حجم السوق المحلية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 08-02-2025 11:31 ص

الوكيل الإخباري - يعد قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل محركا رئيسيا للابتكار والاستدامة داخل الاقتصاد الوطني، ما جعله من القطاعات الرئيسية ذات الأولوية بين محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي.

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ويغطي القطاع ما نسبته 79 بالمئة من حجم السوق المحلية، حيث حققت العديد من منتجاته حد الاكتفاء الكامل خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، لا سيما المنظفات والمعقمات والمطهرات، في وقت تطوف منتجاته 112 سوقا حول العالم.

 

وأكد ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، أن صناعة الكيماويات ومستحضرات التجميل تعتبر عماداً رئيسياً للصناعات داخل المملكة ورافداً رئيسيا لاحتياجات السوق المحلية حيث باتت معظم المنتجات ذات تماس حقيقي بحياة المواطن بشكل مباشر من خلال المنتجات نهائية الاستخدام كالمنظفات والمعقمات والمطهرات ومواد مستحضرات التجميل وغيرها.


وقال إن القطاع يلعب دورا مهما واستراتيجيا في الاقتصاد الوطني ويمتلك قدرات إنتاجية متنوعة وكبيرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بالجودة والكميات المطلوبة ومضاعفة مستويات صادراته بشكل ملحوظ.


وأضاف أن القطاع كان على الدوام أحد القطاعات الأقدر على مواجهة مختلف الأزمات التي تعصف أردننا الغالي، وفقاً للإمكانات والمقومات التي تمتلكها التي تجعلها قادرة وبشكل كبير على تلبية احتياجات المملكة من السلع الاستراتيجية من المواد الكيماوية الأساسية.

 
gnews

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