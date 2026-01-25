الصناعة والتجارة: ارتفاع تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية في 2025

الوكيل الإخباري- أظهرت البيانات الإحصائية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ارتفاعا ملحوظا في تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، إن عدد السجلات التجارية المسجلة العام الماضي أي المؤسسات الفردية بلغ 25600 مؤسسة فردية، مقارنة بـ 21499 سجلا للفترة ذاتها من 2024، محققا نموا واضحا في نشاط التسجيل التجاري.



وأشار إلى أن مديرية السجل التجاري المركزي سجلت 10023 اسما تجاريا خلال الفترة ذاتها من 2025، مقابل 7586 اسما تجاريا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ارتفاعا في وتيرة النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال.



وأضاف البرماوي، إنه تم تسجيل 228 وكالة تجارية و44 وكلاء ووسطاء تجاريين، وتعديل حوالي 11089 ألف اسم تجاري.



وتعمل المديرية على تهيئة بيئة استثمارية وتجارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف والمهن التجارية، وتسهل ممارسة الأعمال التجارية للوكلاء والوسطاء التجاريين بسهولة ويسر.