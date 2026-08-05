الأربعاء 2026-08-05 01:28 م

"الصناعة والتجارة": المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية آمن ويكفي لمدد مريحة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الأربعاء، 05-08-2026 12:35 م

الوكيل الإخباري-   أكّدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين كفاية ومتانة المخزون الاستراتيجي للمواد والسلع الغذائية الأساسية في الأردن، وتوفرها بكميات آمنة ومستقرة تغطي الاحتياجات المحلية لمدد زمنية مريحة، وذلك في إطار البدء الفوري بتنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي، وبالشراكة النموذجية والتكاملية مع القطاع الخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.

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وأظهر تقرير كفاية المخزون الاستراتيجي الصادر عن الوزارة لغاية صباح الثلاثاء، استقرارا متكاملا في رصيد المواد التموينية والأساسية في مستودعات المملكة، مدعوما بتعاقدات وشحنات قادمة في الطريق تم التوافق عليها بالتنسيق الوثيق مع التجار والمستوردين والقطاع الصناعي.


وأوضح أن رصيد مخزون مادة القمح المتوافر فعلياً في المستودعات يبلغ نحو 610 آلاف طن ، وهي كمية تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.4 أشهر، بناء على معدل استهلاك شهري يبلغ 95 ألف طن.

 
 


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