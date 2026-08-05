"الصناعة والتجارة": المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية آمن ويكفي لمدد مريحة

وأظهر تقرير كفاية المخزون الاستراتيجي الصادر عن الوزارة لغاية صباح الثلاثاء، استقرارا متكاملا في رصيد المواد التموينية والأساسية في مستودعات المملكة، مدعوما بتعاقدات وشحنات قادمة في الطريق تم التوافق عليها بالتنسيق الوثيق مع التجار والمستوردين والقطاع الصناعي.
وأوضح أن رصيد مخزون مادة القمح المتوافر فعلياً في المستودعات يبلغ نحو 610 آلاف طن ، وهي كمية تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.4 أشهر، بناء على معدل استهلاك شهري يبلغ 95 ألف طن.
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