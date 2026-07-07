الثلاثاء 2026-07-07 01:52 م

الصناعة والتجارة: تسجيل 12,449 سجلا تجاريا منذ بداية العام

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الثلاثاء، 07-07-2026 01:44 م

الوكيل الإخباري-  أظهرت بيانات مديرية السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تسجيل 12,449 سجلاً تجارياً للمؤسسات الفردية خلال النصف الأول من 2026، في مؤشر واضح يعكس حيوية النشاط الاقتصادي وتنامي تأسيس الأعمال في المملكة.

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كما أظهرت البيانات تسجيل 4,991 اسما تجاريا خلال الفترة ذاتها، بما يعزز بيئة الأعمال ويؤكد استمرار المبادرات الفردية، واتجاه الأفراد نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة والاستثمار في السوق الأردني.


وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز ريادة الأعمال، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

 
 


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