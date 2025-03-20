الخميس 2025-03-20 04:51 م
 

الصناعة والتجارة" تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الخميس، 20-03-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري-   طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 26-3-2025.


واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فتح العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
 
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