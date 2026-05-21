الخميس 2026-05-21 03:35 م

الصناعة والتجارة تطرح عطاءً لشراء كميات من الشعير

ل
أرشيفية
 
الخميس، 21-05-2026 02:40 م

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لشراء كمية 100 ألف أو 120 ألف طن شعير.

اضافة اعلان


ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 3-6-2026.


واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فتح العروض.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

البنك العربي الراعي البلاتيني لملتقى التدقيق الداخلي الأردني 2026

أخبار الشركات البنك العربي الراعي البلاتيني لملتقى التدقيق الداخلي الأردني 2026

وفاة مصري بجانب والده أثناء دفنه

عربي ودولي وفاة مصري بجانب والده أثناء دفنه

ا

عربي ودولي النيابة الكويتية تحيل متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني للمحكمة المختصة

إثيوبيا تهاجم مصر بسبب البحر الأحمر

عربي ودولي إثيوبيا تهاجم مصر بسبب البحر الأحمر

ق

أخبار محلية بعثة الحج الإعلامية الأردنية تشارك بجولة ميدانية لمتابعة أوضاع الحجاج

ب

فلسطين الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

الأمانة تطلق ورشًا توعوية لليافعين والأطفال حول المدينة الذكية والإشراك المجتمعي

أخبار محلية الأمانة تطلق ورشًا توعوية لليافعين والأطفال حول المدينة الذكية والإشراك المجتمعي



 
 




الأكثر مشاهدة

 